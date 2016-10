Lokalnachrichten aus München und Umgebung

Kraftstoffpreise ziehen spürbar an



ADAC: Gestiegener Rohölpreis macht Tanken teurer



Der erneut gestiegene Preis für Brent-Öl macht sich immer deutlicher bei den Kraftstoffpreisen bemerkbar. Wie die aktuelle Auswertung des ADAC zeigt, verteuerte sich Super E10 binnen Wochenfrist um 1,9 Cent je Liter und kostet derzeit im Tagesmittel 1,323 Euro. Noch stärker fällt der Preisanstieg beim Diesel aus: Ein Liter kostet derzeit im Schnitt 1,134 - ein Plus gegenüber der Vorwoche von 2,4 Cent.

Angesichts der steigenden Spritpreise empfiehlt der ADAC den Autofahrern, noch mehr als sonst vor dem Tanken die Preise zu vergleichen. So lässt sich nicht nur bares Geld sparen, auch der Wettbewerb unter den Tankstellen wird dadurch angeheizt. Dies führt zu niedrigeren Preisen.



Informationen über sämtliche aktuelle Tankstellenpreise in Deutschland bietet die Smartphone-App "ADAC Spritpreise". Weitere Informationen über die aktuellen Spritpreise im In- und Ausland gibt es unter www.adac.de/tanken.