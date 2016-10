Lokalnachrichten aus München und Umgebung

Mehr Sitzgelegenheiten im öffentlichen Raum



Das Baureferat stellt im Stadtbezirk Ludwigsvorstadt - Isarvorstadt an 24 Orten insgesamt 80 neue Bänke auf. Innerhalb der nächsten Tage entstehen dadurch in dem Bezirk 300 zusätzliche Sitzplätze im öffentlichen Raum.



Bereits im vergangenen März wurde das Sitzplatzangebot in der Fußgängerzone auf Veranlassung von Oberbürgermeister Dieter Reiter fast verdreifacht. "Nachdem diese Maßnahme sehr gut von den Bürgerinnen und Bürgern angenommen wurde, wollen wir nun sukzessive in der ganzen Stadt mehr Möglichkeiten zum Verweilen schaffen. Besonders für Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, sollen dadurch mehr Gelegenheiten zum Rasten entstehen", sagt OB Reiter.



Das Baureferat untersucht daher - ausgehend von der Stadtmitte - nacheinander alle 25 Stadtbezirke auf Potentiale für mehr Sitzgelegenheiten. Dabei werden hunderte Plätze begutachtet. Bei geeigneten Orten, an denen das Verweilen mangels Sitzgelegenheiten bislang kaum möglich ist, wird analysiert, ob geeignete Standorte für Sitzbänke vorhanden sind. Anschließend werden Planunterlagen zu den Aufstellorten angefertigt und diese mit den jeweils zuständigen Bezirksausschüssen abgestimmt. Schließlich können dann die neuen Bänke aufgestellt werden. Voraussichtlich bis Ende 2018 werden so dutzende Orte im Stadtgebiet mit zahlreichen neuen Sitzplätzen ausgestattet.



Der Ausbau des Sitzplatzangebots in der gesamten Stadt beginnt nun im Stadtbezirk Ludwigsvorstadt - Isarvorstadt, den das Baureferat bereits in der beschriebenen Weise untersucht hat. "Dabei haben wir in Abstimmung mit dem Bezirksausschuss 24 Standorte festgelegt. Entsprechend werden in den nächsten Tagen neue Sitzbänke beispielsweise am Roecklplatz, am Kaiser-Ludwig-Platz, am Stephansplatz und in der Klenzestraße aufgestellt und dort die Aufenthaltsqualität erhöhen", erklärt Baureferentin Rosemarie Hingerl.



Die Standorte der neuen Bänke mit Holzlattung im Bezirk Ludwigsvorstadt - Isarvorstadt sind: Ecke Hermann-Lingg-/Bayerstraße, Georg-Hirth-Platz, Ecke Bavariaring/Uhland-/Rückertstraße, Beethovenplatz, Kaiser-Ludwig-Platz, Esperantoplatz, Goetheplatz, Ecke Adlzreiter-/Kapuzinerstraße, Kapuzinerplatz, Zenettiplatz, Ecke Ruppert-/Tumblingerstraße, Ecke Lindwurm-/Ruppertstraße, Stephansplatz, Holzplatz, Ecke Holz-/Westermühlstraße, Ecke Baum-/Klenzestraße, Baldeplatz, Roecklplatz, Reichenbachplatz, Baaderplatz, Ecke Baader-/Corneliusstraße, Ecke Erhard-/Corneliusstraße, Ecke Fraunhofer-/Baaderstraße, Ecke Auen-/Ickstatt-/Baaderstraße.