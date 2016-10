Lokalnachrichten aus München und Umgebung

Sauerlach: Transporter der Marke Eigenbau bei Verkehrskontrolle gestoppt



Am Dienstag, 11.10.2016, um 13.00 Uhr, kontrollierten Beamte der Verkehrspolizeiinspektion in Sauerlach einen Kleintransporter mit deutschem Ausfuhrkennzeichen. Am Steuer war ein 28-jähriger Ungar, mit drei weiteren Fahrgästen.



Bei der Kontrolle staunten die Beamten nicht schlecht: Die beiden hinteren "Sitzplätze" bestanden aus alten Fahrzeugsitzen, die lediglich provisorisch auf einer Holzpressplatte angebracht waren. Sicherheitsgurte waren keine vorhanden.



Die Weiterfahrt für die Fahrgemeinschaft war nach der Kontrolle an Ort und Stelle vorbei. Die vier Männer wurden über die Gefährlichkeit ihres Unterfangens und den möglichen Verletzungen bei einem Unfall aufgeklärt.



Die Mitfahrer mussten ihre Fahrt mit einem Taxi fortsetzen. Da der Fahrer in Deutschland keinen festen Wohnsitz hatte, musste er eine Sicherheitsleistung in Höhe von 200 Euro für das zu erwartende Bußgeld bezahlen.