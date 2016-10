Ismaning: Streit in Asylbewerberunterkunft

Am Dienstag, 11.10.2016, gegen 23.30 Uhr, kam es in einer Asylbewerberunterkunft in Ismaning zu einem größeren Polizeieinsatz.



In der Küche der Unterkunft kam es zum Streit zwischen zwei Bewohnern. Im Verlauf des Streits nahm ein 33-jähriger Nigerianer ein Küchenmesser und wollte damit auf eine andere Person losgehen. Eine dritte Person ging dazwischen und wollte die Konfliktparteien trennen. Hierbei wurde er mit dem Messer am linken Oberarm verletzt.



Durch die Polizeikräfte vor Ort konnte der Täter festgenommen werden. Aufgrund von Verständigungsproblemen vor Ort bedarf die Abklärung des Sachverhalts noch weiterer Ermittlungen durch die Kriminalpolizei.



Der Verletzte musste für eine Nacht in einem Klinikum bleiben.