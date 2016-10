Lokalnachrichten aus München und Umgebung

Graffiti-Sprayer auf frischer Tat festgenommen



München, 12.10.2016. Am Dienstag, 11.10.2016, gegen 00.05 Uhr, beobachtete ein Polizeibeamter in seiner Freizeit, zwei 20-jährige Schweizer, beim Anbringen von mehreren Schmierschriften in der Nähe des Marienplatzes und verständigte daraufhin die Kollegen.



Im Rahmen der Fahndung konnten die beiden Täter vorläufig festgenommen werden. Im direkten Umfeld zu dem beobachteten Tatort, stellten die Polizeibeamten zahlreiche frische Graffitis an verschiedenen Örtlichkeiten fest.



Bei den beiden Beschuldigten konnten mehrere sog. "Tagstifte" als Tatmittel sichergestellt werden. Bei der Durchsuchung des Hotelzimmers der 20-Jährigen wurden mehrere Graffiti-Spraydosen aufgefunden.



Bei den Sprayern handelt es sich um Touristen aus der Schweiz. Da sie in Deutschland über keinen festen Wohnsitz verfügen, wurden sie in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München gebracht.



Im Rahmen erster Ermittlungen konnten ca. 35 Schmierschriften an 22 Objekten mit einem Gesamtschaden von ca. 5.000 Euro festgestellt werden. Die 20-Jährigen zeigten sich umfänglich geständig und wurden nach ersten polizeilichen Maßnahmen entlassen. Sämtliche Graffiti-Utensilien wurden beschlagnahmt.