Lokalnachrichten aus München und Umgebung

Straßenraub in Großhadern



München, 12.10.2016. Am Dienstag, 11.10.2016, ging ein 24-jähriger polnischer Staatsangehöriger, gegen 01.00 Uhr, von der Waldgartenstraße kommend in Richtung Würmtalstraße, um sich dort in einer Tankstelle Zigaretten zu kaufen.



Im Christrosenweg kamen ihm drei unbekannte Männer entgegen. Als er an diesen vorbeigehen wollte, schlugen die Täter gemeinsam auf den Polen ein, so dass dieser nach einer kurzen Verteidigungsphase zu Boden ging.



Dort tasteten die Täter den 24-Jährigen ab. Nachdem die Täter zwei Mobiltelefone sowie den Geldbeutel mit einem geringen Bargeldbetrag an sich genommen hatten, flüchteten sie in unbekannte Richtung.



Der 24-Jährige wurde durch die Tätlichkeiten leicht verletzt.



Täterbeschreibung:

Drei männliche Täter, 22-30 Jahre alt, zwei Täter sind ca. 175-180 cm groß, der dritte Täter ist ca. 180 cm groß, dunkler Teint; evtl. türkische Staatsangehörige; einer der Täter trug eine Wintermütze.



Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.