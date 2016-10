Lokalnachrichten aus München und Umgebung

Nick Caves "Skeleton Tree" wächst auf Platz eins der Vinyl-Charts



12.10.2016. - Nick Cave And The Bad Seeds wurden mit Songs wie "Where The Wild Roses Grow" berühmt und stehen für die düstere, melancholische Seite des Pop-Rock. Auf "Skeleton Tree" setzen sich der Australier und seine Band nun mit dem tragischen Unfalltod seines Sohnes auseinander. Die Schallplatten-Ausgabe des Albums führt die Offiziellen Deutschen Vinyl-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, an. Direkt dahinter rangieren die Beginner ("Advanced Chemistry"), die nur eine Position im Vergleich zum Vormonat abgeben.



"Opium für’s Volk" ist die erste Tote Hosen-Platte, die unter eigenem Label erschien. Anlässlich ihres 20-jährigen Jubiläums wurde sie aufwendig remastert und strahlt von Platz drei der Hitliste. Auf den Positionen vier und fünf geht’s rockig weiter: Led Zeppelin präsentieren "The Complete BBC Sessions"; Jack White hat die "Acoustic Recordings 1998-2016" am Start. Weiterhin beliebt ist die Compilation "60 Jahre Bravo" (Rang elf), die Kulthits wie "Another One Bites The Dust" und "Pokerface" enthält.



Die Offiziellen Deutschen Vinyl-Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie e.V. ermittelt.