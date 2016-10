Lokalnachrichten aus München und Umgebung

Margarete Bause ist Grüne Bundestagskandidatin im Münchner Osten



Am Dienstagabend haben die Grünen im Münchner Osten Margarete Bause zur Direktkandidatin für den Bundestag im Wahlkreis München-Ost gewählt. Bause ist momentan Fraktionsvorsitzende der Grünen im bayerischen Landtag.



"Seit vielen Jahren ist Margarete Bause das bekannteste Gesicht der Grünen in München. Jetzt kandidiert sie im Münchner Osten für den Bundestag. Mit ihrer Erfahrung und ihrem Engagement wird sie einen tollen Wahlkampf hier vor Ort führen, darauf können wir uns freuen", ist Gudrun Lux, Vorsitzende der Münchner Grünen, überzeugt. Margarete Bause ist sich sicher: "Im Münchner Osten haben wir Grüne ein großes Potential, zusammen mit einer engagierten Basis möchte ich das Ergebnis vom letzten Mal noch steigern."



Margarete Bause zog erstmals 1986 in den Bayerischen Landtag ein und ist seit ihrer Wiederwahl 2003 Vorsitzende ihrer Fraktion. Ihre politischen Schwerpunkte sind die Bildungs- und Integrationspolitik. Die Bundestagswahl 2017 sieht sie als wichtige Richtungsentscheidung: "Bei der nächsten Bundestagswahl geht es um mehr als ein paar Korrekturen hier oder dort. Es geht um ganz grundsätzliche Fragen, es geht um gegenseitigen Respekt und Mitmenschlichkeit statt Verrohung und Ausgrenzung. Die politische Auseinandersetzung wird schärfer werden und unser Einsatz genau für diese Werte wichtiger denn je."



Bereits vergangene Woche hatten die Grünen die Bundestagsabgeordnete Doris Wagner erneut zur Direktkandidatin im Wahlkreis München-Nord gewählt. Bis Ende Oktober werden die grünen Direktkandidat*innen in allen vier Münchner Wahlkreisen bestimmt. Die Landesliste der bayerischen Grünen wird am 9. und 10. Dezember in Augsburg aufgestellt.