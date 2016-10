Lokalnachrichten aus München und Umgebung

Handtaschenraub in Großhadern



Am Montag, 10.10.2016, gegen 14.50 Uhr, war eine 70-jährige Münchnerin mit ihrem Rollator auf der Heiglhofstraße in Großhadern unterwegs. Sie hatte kurz zuvor eingekauft und war nun auf dem Nachhauseweg. Ihre Einkäufe waren in dem Rollator verstaut.



In einer Grünanlage an der Heiglhofstraße ging sie an einer Parkbank vorbei, auf der ein ihr unbekannter Mann saß. Der Mann stand auf, folgte ihr und klopfte ihr schließlich auf die linke Schulter. Als sich die Rentnerin umdrehte, entriss ihr der Unbekannte ihre Handtasche, die sie diagonal über dem Körper getragen hatte. Mit dieser flüchtete der Täter in Richtung Sauerbruchstraße.



Passanten, die auf die Hilferufe der 70-Jährigen aufmerksam wurden, verständigten sofort die Polizei. Trotz einer eingeleiteten Sofortfahndung konnte der Täter jedoch nicht gefasst werden.



Die 70-Jährige wurde leicht verletzt und erlitt einen Schock.

Täterbeschreibung:

Männlich, ca. 25 Jahre alt, südländische Erscheinung, schmales, spitz zulaufendes Gesicht, schwarzes, dünnes, ungepflegtes Haar; bekleidet mit beiger Jacke (ähnlich Bomberjacke) mit grünen Applikationen auf den Ärmeln, schwarze Hose und schwarzen Schuhen.



Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.