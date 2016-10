Lokalnachrichten aus München und Umgebung

Am Hart: Unachtsamer Fußgänger betritt die Fahrbahn und wird von einem Pkw erfasst



Am Montag, 10.10.2016, gegen 19.25 Uhr, wollte ein 66-jähriger Fußgänger die Weyprechtstraße überqueren, um zur dortigen U-Bahn-Station zu gehen.



Ohne auf den fließenden Verkehr zu achten, betrat der dunkel gekleidete Münchner die Weyprechtstraße und kollidierte mit einem vorbeifahrenden Pkw.

Durch das plötzliche Betreten der Fahrbahn und der Nichterkennbarkeit des dunkel gekleideten Fußgängers, war es dem 43-jährigen Seat-Fahrer nicht möglich den Unfall zu vermeiden.



Der 66-jährige Fußgänger musste mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Münchner Krankenhaus gebracht werden. Mit einem Ableben ist nicht zu rechen.



An dem Seat entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro.



Während der Unfallaufnahme musste ein Fahrstreifen der Weyprechtstraße für 1,5 Stunden gesperrt werden.





Allgemeine Warnhinweise für Fußgänger:



Suchen Sie vor allem in unklaren Situationen Blickkontakt; machen Sie durch Handzeichen deutlich, dass Sie die Straße überqueren wollen

Kalkulieren Sie Fehler anderer Verkehrsteilnehmer mit ein; insbesondere bei Abbiegevorgängen

Goldene Regel: Wenn Sie den Fahrer nicht sehen, kann dieser Sie auch nicht sehen!

Denken Sie daran, Ihre Sicherheit geht vor, darum SEHEN und GESEHEN werden!

Riskieren Sie nicht Ihr Leben, um einen Bus/U-Bahn noch zu erreichen.

Benutzen Sie beim Überqueren der Fahrbahn soweit möglich immer eine Fußgängerfurt mit Ampel oder einen Zebrastreifen

Seien Sie Kindern ein Vorbild

Betreten Sie grundsätzlich nur bei "GRÜN" die Fahrbahn; ein Überqueren der Fahrbahn bei Rot kann schwerwiegende Folgen haben

Treten Sie nie vor oder hinter einem Sichthindernis (z.B. parkender Pkw) auf die Fahrbahn; zwischen geparkten Fahrzeugen ist ein Fußgänger unsichtbar



Tragen Sie kontrastreiche, helle Kleidung, um bei Dunkelheit besser erkannt zu werden.