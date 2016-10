Lokalnachrichten aus München und Umgebung

Falscher Polizeibeamter in Johanneskirchen unterwegs



Am Samstag, 08.10.2016, gegen 16.00 Uhr, klopfte ein bislang unbekannter Mann an der Haustür eines Wohnanwesens in der Salzstraße. Der über 80-jährige Wohnungsinhaber öffnete ihm und der Mann gab an, von der Kriminalpolizei zu sein. Er betrat das Haus des Rentners.



Er erzählte etwas von drei Männern, die sich in der Umgebung herumtreiben würden und dringend erwischt werden müssten. Dann fragte er den Rentner, ob dieser alleine zu Hause sei. Er ging mit ihm in die Küche und sagte, dass er die EC-Karte sowie die dazugehörige PIN benötigen würde.



Der über 80-Jährige erinnerte sich daraufhin an eine unberechtigte Abbuchung von seinem Konto vor ca. einem halben Jahr und dachte, dass dies mit der aktuellen Ermittlung zusammenhängen würde.



Er übergab nun seine EC-Karte an den angeblichen Kriminalbeamten. Anschließend gab er auch bereitwillig seine PIN-Nummer her, die der unbekannte Mann aufschrieb.



Anschließend verließ dieser sehr schnell die Wohnung und meinte nur noch, dass er jetzt zu seinem Auto müsse. Der Rentner sah ihn dann in einem roten Auto wegfahren (Marke und Kennzeichen sind unbekannt).



Kurz darauf wurde der Rentner doch misstrauisch und verständigte die Polizei. Eine Sperrung der Karte wurde veranlasst. Unberechtigte Abbuchungen vom Konto konnten bislang nicht festgestellt werden.



Täterbeschreibung:

Männlich, ca. 35 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schlank, braune Haare, kein Bart, sprach deutsch mit einer relativ hohen Stimme und mit ausländischen Akzent. Er war mit einer dunklen Trachtenjacke bekleidet.



Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 65,Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.