Lokalnachrichten aus München und Umgebung

Innsbrucker Ring: Dreister Ladendieb in Tankstelle



München, 10.10.2016. Am 09.10.2016, um 09:05 Uhr fuhren zwei Beamte der Verkehrspolizeiinspektion München Verkehrsüberwachung zur Tankstelle am Innsbrucker Ring, parkten ihr Streifenfahrzeug vor dem Eingang und begaben sich in die Verkaufsräume der Tankstelle. Dort fiel ihnen ein Kunde auf, der sich am Getränkeregal aufhielt.



Obwohl der auffällige 47-Jährige die uniformierten Beamten direkt ansah, nahm er eine Bierflasche aus dem Regal und machte sich gemächlichen Schrittes daran die Tankstellenräume zu verlassen. Ihm kam dabei nicht in den Sinn, die Flasche zu bezahlen. Am Ausgang angekommen öffnete er die Flasche Bier nahm mehrere herzhafte Schlucke zu sich und ging weiter.



Der dreiste Ladendieb wurde von den Beamten der Verkehrspolizeiinspektion München Verkehrsüberwachung nach Verlassen der Tankstelle vorläufig festgenommen, als Beschuldigter belehrt und zur Sache vernommen.



Als Grund für den Ladendiebstahl gab er an, kein Geld für die Flasche Bier zu haben. Er sagte gegenüber den Beamten, dass er die Flasche Bier extra so offensichtlich nahm, weil es unauffälliger ist und so die Chance größer sei nicht erwischt zu werden.



Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahl.