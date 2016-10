Lokalnachrichten aus München und Umgebung

Am Hart: Nachbarschaftsstreit eskaliert



München, 10.10.2016. Am Sonntag, 09.10.2016, gegen 15.30 Uhr, wurde die Münchner Polizei über einen Nachbarschaftsstreit informiert.



In Folge dessen warf ein 44-jähriger Münchner Gegenstände vom Balkon seiner Wohnung aus dem vierten Stock eines Mehrfamilienhauses.



Polizeibeamte versuchten Kontakt mit dem offensichtlich psychisch labilen Mann aufzunehmen. Dieser weigerte sich jedoch die Wohnungstür zu öffnen.



Da die Vermutung bestand, dass der 44-Jährige vom Balkon springt, wurde vorsorglich von der Münchner Feuerwehr ein Sprungkissen ausgelegt. Des Weiteren versuchte der Zentrale Psychologische Dienst der Polizei vom Nachbarbalkon aus auf den 44-Jährigen einzuwirken.



Nach langen Gesprächen öffnete der 44-Jährige letztendlich seine Wohnungstür und konnte von Polizeibeamten gesichert werden.



Zur Untersuchung wurde der psychisch labile Mann in ein Klinikum gebracht.