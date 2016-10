Vorsätzliche Brandstiftung: Unbekannte zünden einen Geräteschuppen in Trudering an



Das abgelegene Areal der Grund- und Mittelschule ist mit einem Gartenzaun umfriedet und zudem von außen nicht einsehbar. In dem in Brand gesetzten Geräteschuppen wurden überwiegend Werkzeuge und sonstige Arbeitsgeräte gelagert.



Ein weiterer Zeuge, der die Rauchsäule bemerkte, eilte zum Brandherd und versuchte erfolglos mit einem Feuerlöscher die Flammen zu löschen.



Der ca. 25 Quadratmeter große Holzschuppen brannte bis auf die Grundmauern nieder.



Der Geräteschuppen stand nur wenige Meter von dem Schulgebäude entfernt.



Hitzebedingt zerbrach dort eine Fensterscheibe. Ansonsten sind keine weiteren Schäden an dem Schulgebäude entstanden.



In ca. 100 Meter Entfernung vom Brandort entdeckten Polizeibeamte auf dem Schulareal zudem eine Bank, auf der ein Pullover angezündet worden war. Dadurch wurde die Parkbank erheblich beschädigt.



Der Gesamtschaden des niedergebrannten Geräteschuppens sowie der Parkbank beläuft sich auf ca. 5.000 Euro.



Personen wurden bei dem Feuer nicht verletzt.



Die Brandfahnder des Kommissariats 13 haben die Sachbearbeitung übernommen.





Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.



