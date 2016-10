Lokalnachrichten aus München und Umgebung

ADAC-Stauprognose für das Wochenende 14. bis 16. Oktober 2016



Die Autofahrer in Deutschland müssen am kommenden Wochenende mit Stop-and-go-Verkehr auf den Reiserouten rechnen - laut ADAC droht eines der staureichsten Wochenenden während der Herbstreisezeit. Während die Bundesländer Berlin, Brandenburg, Hamburg, Hessen und Schleswig-Holstein sowie Teile der Niederlande jetzt in die Ferien starten, beginnt in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Thüringen und dem Saarland die zweite Ferienwoche. In Bremen, Niedersachsen, Sachsen und Sachsen-Anhalt enden die Ferien. Am stärksten belastet sind die Autobahnen in Richtung Süden, etwas schneller dürfte es in Richtung Norden gehen.



Die staureichsten Fernstraßen:

- A 1 Puttgarden - Hamburg - Bremen - Dortmund - Köln

- A 2 Oberhausen - Dortmund - Hannover - Berlin

- A 3 Passau - Nürnberg - Frankfurt - Köln

- A 4 Kirchheimer Dreieck - Erfurt - Dresden

- A 5 Karlsruhe - Frankfurt - Hattenbacher Dreieck

- A 7 Füssen - Ulm - Würzburg - Kassel - Hannover - Hamburg - Flensburg

- A 8 Salzburg - München - Stuttgart - Karlsruhe

- A 9 München - Nürnberg - Berlin

- A 24 Dreieck Wittstock/Dosse - Berlin

- A 61 Ludwigshafen - Koblenz - Mönchengladbach

- A 72 Hof - Chemnitz

- A 93 Kufstein - Inntaldreieck

- A 95 /B 2 München - Garmisch-Partenkirchen

- A 96 München - Lindau

- A 99 Umfahrung München



In den benachbarten Alpenländern herrscht ebenfalls starker Herbstreiseverkehr. Reisende müssen zudem mit längeren Wartezeiten bei der Einreise von Österreich nach Deutschland rechnen.