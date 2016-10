Lokalnachrichten aus München und Umgebung

Pasing: Unbekannter Räuber entreißt die Handtasche einer 87-jährigen Münchnerin



München, 10.1.2016. Eine 87-jährige Münchnerin ging am Samstag, 08.10.2016, gegen 15.15 Uhr, mit ihrem Hund spazieren. Als sie am Wiesengrund 31 in München-Pasing einen aggressiv wirkenden Mann bemerkte, wechselte sie vorsichtshalber auf die andere Straßenseite. Der Mann klingelte dabei offensichtlich mehrmals am Anwesen "Wiesengrund 31".



Als sie den Mann bereits aus den Augen verloren hatte, wurde sie überfallartig von hinten am Schulterriemen ihrer Umhängetasche gerissen. Im Anschluss wurde ihr die Tasche gewaltsam über den Kopf gezogen.



Durch die starke Gewalteinwirkung stürzte sie zu Boden. Auf dem Boden liegend konnte sie den zuvor bemerkten aggressiven Mann noch flüchten sehen.



Nachdem sie lautstark nach Hilfe rief, wurden Anwohner auf den Vorfall aufmerksam und riefen die Polizei.



Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen erfolglos.



Durch das starke Reißen und den Sturz erlitt die 87-Jährige Abschürfungen und Prellungen.



Täterbeschreibung:

Männlich, ca. 170-175 cm groß, ca. 30-35 Jahre alt, normale Statur, kann Bart, schmales, längliches Gesicht, Erscheinungsbild slawisch/ungarisch; bekleidet mit blauer Regenjacke (ohne Kapuze), Strickmütze.



Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.