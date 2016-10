Lokalnachrichten aus München und Umgebung

Surf & Style 2016: Am 8. und 9. Oktober trifft sich die internationale Surf-Elite zur 6. Europameisterschaft im "Stationary Wave Riding"



München, 6. Oktober 2016. Am 8. und 9. Oktober werden am Flughafen München im Rahmen von "Surf & Style 2016" die 6. Europameisterschaften im "Stationary Wave Riding" ausgetragen. Bei dem zweitägigen Wettkampf auf der weltweit größten stehenden Welle trifft die internationale Surf-Elite auf die Local Heroes vom Münchner Eisbach. Die Gewinner erhalten ein Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro. Neben den Vorjahressiegern Lukas Brunner, Karina Rankine und Quirin Rohleder haben sich bekannte Spitzensurfer wie ASP World Tour-Teilnehmer Marlon Lipke oder die Nachwuchshoffnung aus den USA, Francesca "Frankie" Harrer, angekündigt. Auch die Publikumslieblinge der US-Surfszene nehmen erneut an der EM teil: Der junge Shooting-Star Noah Beschen aus Hawaii wird mit seinem Vater, der Surflegende Shane Beschen, vor Ort sein, um seinen Titel bei den Unter-16-Jährigen zu verteidigen. Der Besuch des Events ist für Zuschauer an beiden Wettkampftagen kostenlos.



Die Europameisterschaft - Ablauf und Wettkampfregeln

Die Qualifyings für die Europameisterschaft starten am Samstag, den 8. Oktober um 9:00 Uhr. Gesurft wird in den Klassen Men Open, Women Open, Masters Open (über 40 Jahre) und Grommets (bis 16 Jahre). Die insgesamt 130 Teilnehmer treten in 4er Heats à acht Minuten im K.O.-System gegeneinander an. Die Juroren Lex Donse (NL), Carla Twelkemeier (DE) und Carlos Bedona (ES) beurteilen die gesurften Wellen nach dem Wettkampfregular des internationalen Dachverbands des Wellenreitens und der Association of Surfing Professionals (ASP). Die entscheidenden Bewertungskriterien sind dabei Abwechslungsreichtum, Kontrolle, Stil, Radikalität, Kreativität sowie das Repertoire an Manövern und Tricks. Jeder Richter kann maximal zehn Punkte für eine gesurfte Welle vergeben. Am Sonntag werden dann die Finals ausgetragen - die Siegerehrung der neuen Europameister findet direkt im Anschluss an das Finale gegen 17 Uhr statt.



Surf & Style 2016

Bereits zum sechsten Mal veranstaltet der Flughafen München das beliebte Surf-Event "Surf & Style" und lädt Passagiere und Besucher zum Wellenreiten zwischen den Terminals. Die temporäre Wellenreitanlage ist vom 16. September bis 9. Oktober im MAC Forum des Münchner Flughafens aufgebaut und bietet mit der über 10 m breiten und 1,50 m hohen Welle Surfspaß für jedermann. Die Anlage verfügt über 13 Pumpen und ist damit noch stärker als in den Vorjahren. Während "Surf & Style" parken Zuschauer bis zu fünf Stunden kostenlos im nahe gelegenen Parkhaus P20. Mehr Infos zur Veranstaltung gibt es unter: www.munich-airport.de/surfandstyle



