Flohmarkt in St. Stephan München-Sendling am 29.10.2016



Am Samstag, dem 29. Oktober 2016, findet wieder der beliebte Flohmarkt von St. Stephan München-Sendling (Zillertalstr. 47) statt. Von 10 Uhr bis 13.30 Uhr können die Besucher im Keller des Pfarrheims nach allerlei Nützlichem und Kuriosem stöbern.



Der Erlös des Flohmarktes kommt in diesem Jahr zur Hälfte dem Uganda-Projekt der Pfarrei zugute. Die andere Hälfte geht an das Projekt "Ärzte ohne Grenzen - Niemandsland Ostukraine".



Sa., 29.10.2016 10 Uhr-13.30 Uhr

Keller des Pfarrheims St. Stephan, Zillertalstr. 47, München-Sendling (U6 Partnachplatz)