Games-Charts: 5:0 für "FIFA 17"



07.10.2016. - "FIFA 17" feiert in den offiziellen deutschen Games-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, einen souveränen Heimsieg. Die 24. Auflage der Fußball-Reihe kickt sich auf Anhieb an die Spitze der PC Games-, PS4-, Xbox One-, PS3- und Xbox 360-Tabelle. Die zweite Position besetzen "World of Warcraft: Legion" (PC), "Grand Theft Auto V" (PS4), "Forza Horizon 3 - Standard Edition" (Xbox One), "PES 2017" (PS3) sowie "Minecraft" (Xbox 360).



Der bereits im Februar als Computerspiel veröffentlichte Strategie-Kracher "XCOM 2" überzeugt nun auch als Konsolen-Fassung. Das Duell zwischen Aliens und Menschen wird auf Platz drei der PS4-Charts sowie Rang vier der Xbox One-Tabelle ausgetragen. Die Nintendo Wii-Führung sichert sich einmal mehr "Mario Party 9 Selects".