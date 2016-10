Lokalnachrichten aus München und Umgebung

Dauerdemo am Sendlinger Tor endet am Samstag



Die Dauerversammlung am Sendlinger-Tor-Platz endet am Samstag, 8. Oktober 2016, mit Ablauf des aktuellen KVR-Bescheids. Der Veranstalter "Refugee Struggle for Freedom" hat dem Kreisverwaltungsreferat zugesichert, den Platz sauber zu hinterlassen.



Für den Samstag hat "Refugee Struggle for Freedom" ab 14 Uhr einen Protestmarsch nach Nürnberg angemeldet, um dort vor dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zu demonstrieren. Der Demonstrationszug soll am Sendlinger-Tor-Platz starten und über Oberanger, Rindermarkt, Marienplatz, Dienerstraße, Residenzstraße, Odeonsplatz, Ludwigstraße, Leopoldstraße, Münchner Freiheit, Ungererstraße, Situlistraße und Freisinger Landstraße aus dem Stadtgebiet hinaus führen. Gerechnet wird mit 80 bis 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmern.



Am 7. September hatten sich abends rund 70 Personen nach einem De- monstrationszug durch die Innenstadt am Sendlinger-Tor-Platz spontan zu einer Dauerversammlung niedergelassen. Sie wurde mehrfach verlängert. Anders als bei ähnlichen Ereignissen in der Vergangenheit kooperierten der Veranstalter und die Teilnehmer gut mit den Behörden.