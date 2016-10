Lokalnachrichten aus München und Umgebung

Gesundheitstipps für Familien: Städtisches Klinikum informiert auf dem Marienplatz



München, 7. Oktober 2016. Das Städtische Klinikum bringt seine Ärzte dorthin, wo die Münchnerinnen und Münchner sind: auf den Marienplatz. Unter dem Motto "Da sein für München" informiert die Landeshauptstadt München am Aktionstag am 15. Oktober 2016 von 10 Uhr bis 17 Uhr über die Daseinsvorsorge. Mit dabei ist das Städtische Klinikum mit einem großen Aktionsstand für die gesamte Familie. Im Mittelpunkt stehen Gesundheitsvorsorge und die Information über Behandlungsangebote. So geben Ärzte Gesundheits-Tipps zu Allergien, Erster Hilfe bei Brandverletzungen sowie zur Frage, warum die Schule "Bauchweh" auslösen kann.



Die Mitarbeitenden des größten kommunalen Klinikverbunds in Süddeutschland haben für Besucherinnen und Besucher viele Aktionen vorbereitet: Am Stand kann man einen Rettungswagen und ein Rettungsmotorrad besichtigen. Hier steht die Notfallmedizin im Mittelpunkt. So suchen 40 Prozent aller Münchner Notfallpatienten Hilfe im Städtischen Klinikum. Die erste Adresse ist das Klinikum auch für "flauschige Patienten". Kinder können ihre Stofftiere am 15. Oktober zur Verarztung in die "Teddy Klinik" bringen. Auch sonst ist das Kinderprogramm bunt und vielfältig. Die kleinen Besucher werden aus Luftballons ein Tier formen. Bei den Erwachsenen setzt das Städtische Klinikum auf Information und stellt seine Neubau- und Modernisierungsprojekte - mit dem Fokus auf den geplanten Neubau des Klinikums Schwabing - vor. Zu den Referenten des Gesundheitsprogramms gehören Dr. med. Florian Bauer, Klinikum Harlaching ("Wie behandeln? Allergie bei Kindern"), Dr. med. Kai Breuling, Klinikum Schwabing ("Wie vorbeugen? Verbrennungen bei Kindern") und Dr. med. Petra Sobanski, Klinikum Schwabing ("Was tun, wenn Schule ‚Bauchweh‘ macht?").