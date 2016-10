Viktualienmarkt erhält Auszeichnung "ECKART 2016 für Lebenskultur"

Der internationale Eckart Witzigmann Preis (ECKART) in der Kategorie "Lebenskultur" geht 2016 an den Münchener Viktualienmarkt (D). Darauf hat sich die von "Jahrhundert-Koch" Eckart Witzigmann berufene Jury festgelegt.

"Der Viktualienmarkt verkörpert wie wenige andere Orte in München die ganz spezifische Lebenskultur der bayerischen Landeshauptstadt. Seit seiner Gründung vor etwa 200 Jahren hat sich der Viktualienmarkt von einem einfachen Bauernmarkt zu einem Paradies für Genießer mitten in München, einem lebendigen Handelsplatz und beliebten Treffpunkt für Fremde und Einheimische entwickelt"; freut sich Kommunalreferent Axel Markwardt. "Für das zuständige Kommunalreferent mit seinen Markthallen München ist dieser Preis Ehre und Verpflichtung zugleich."

Auch Boris Schwartz, Zweiter Werkleiter der Markthallen München, zeigt sich hoch erfreut über den bedeutenden Preis: "Seine einzigartige Mischung aus Regionalität und Internationalität macht den Viktualienmarkt so besonders. Diese Mischung gilt nicht nur für die angebotenen Produkte: Der Viktualienmarkt ist ein Ort, der bei Einheimischen genau so beliebt ist, wie bei Besucherinnen und Besuchern aus der ganzen Welt. Wo sonst hört man in München so viele Weltsprachen an einem Tisch?"

Der internationale Eckart Witzigmann Preis ist eine der bedeutendsten Ehrungen für herausragende Verdienste um Kochkunst und Esskultur: Mit dem ECKART würdigt Eckart Witzigmann, als "Koch des Jahrhunderts" geehrt, seit dem Jahr 2004 einzigartige Leistungen der Kochkunst und das besondere Engagement in dem facettenreichen Themenkreis der Lebenskultur. In Partnerschaft mit der BMW Group vergibt die Witzigmann Akademie jährlich die Preise in den Kategorien "Große Koch-Kunst", "Innovation" und "Lebenskultur"

Die Preisverleihung findet am 18. Oktober 2016 im Rahmen einer feierlichen Gala dieses Jahr erstmals in der BMW Group Classic statt.