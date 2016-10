Laim: Rücksichtsloses Fahren führt zu Verkehrsunfall mit Verletztem



Auf Höhe der Aindorferstraße übersah er einen geparkten Pkw und rammte diesen. Dabei verletzte er sich so stark, dass er stationär in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.



An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, sie mussten abgeschleppt werden.



Für die Unfallaufnahme musste die Fürstenrieder Straße in südliche Richtung für etwa eine Viertelstunde komplett gesperrt werden.



München, 06.10.2016. Rücksichtslos und mit überhöhter Geschwindigkeit befuhr am Mittwoch, 05.10.2016, um 21.15 Uhr, ein 20-jähriger Münchner mit seinem Pkw die Fürstenrieder Straße in südlicher Richtung. Hierbei benutzte er alle drei Fahrstreifen, um schneller voranzukommen.