Untermenzing: Körperverletzung im Straßenverkehr



Bei dieser zur Redestellung versuchte der Radfahrer mit seinem Mobiltelefon die Polizei zu verständigen. Dies verhinderte der 17-Jährige, indem er ihm sein Handy aus der Hand schlug.



Daraufhin wurde der 17-Jährige angeblich vom 21-Jährigen am Hals gepackt. Er sah darin einen Angriff und schlug dem 21-Jährigen reflexartig ins Gesicht.



Danach flüchteten der 23-jährige Audi-Fahrer mit seinem 17-jährigen Beifahrer zu ihrem Pkw. Sie konnten jedoch von zwischenzeitlich alarmierten Polizeibeamten gestellt werden.



Der 21-Jährige wurde aufgrund seiner schweren Verletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.



Aufgrund der Verletzungen konnte der 21-jährige Radfahrer bis zum heutigen Tage noch nicht zur Sache vernommen werden.



Zur Klärung des Sachverhalts bittet das Kommissariat 25 (Körperverletzungsdelikte) um weitere Zeugenaussagen.



Zeugenaufruf:

Personen, insbesondere ein Pärchen, das ebenfalls von dem Autofahrer/Beifahrer angegangen worden ist, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 25, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.



München, 06.10.2016. Ein 21-jähriger Radfahrer fuhr am Mittwoch, 28.09.2016, gegen 23.50 Uhr, auf der Von-Kahr-Straße. Bei dem Anwesen Haus-Nr. 41 kam es zu einem verbalen Streit mit einem 17-jährigen Beifahrer eines entgegenkommenden Audis. Dabei kam es zu Beleidigungen und in der Folge stellten der 23-jährige Audi-Fahrer und sein 17-jähriger Beifahrer den 21-jährigen Radfahrer zur Rede.