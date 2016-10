Lokalnachrichten aus München und Umgebung

Obergiesing: Auf der Fahrbahn gehender Fußgänger wird von Kleintransporter erfasst und verstirbt noch an der Unfallstelle



München, 06.10.2016. Am Mittwoch, 05.10.2016, gegen 19.50 Uhr, fuhr ein 27-Jähriger mit seinem Citroen Kleintransporter auf der Tegernseer Landstraße stadtauswärts in Richtung Fasanengarten.



Zum gleichen Zeitpunkt ging ein 76-jähriger Rentner auf der Fahrbahn der Tegernseer Landstraße ebenfalls stadtauswärts.



Ein Gehweg oder Seitenstreifen ist in diesem Straßenabschnitt nicht vorhanden.



Nach bisherigen Ermittlungen ging der Fußgänger ca. einen Meter vom rechten Fahrbahnrand entfernt. Eine Straßenbeleuchtung ist hier nicht vorhanden und der Rentner war komplett schwarz gekleidet.



Der 27-Jährige erfasste den 76-jährigen Fußgänger mit seinem Kleintransporter zwischen der Einmündung zum Münchner-Kindl-Weg und der Einmündung zur Waldstraße.



Der Rentner erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der Autofahrer erlitt einen Schock und musste vom Kriseninterventionsteam betreut werden.



Während der Unfallaufnahme musste die Tegernseer Landstraße stadtauswärts für vier Stunden komplett gesperrt werden. Aufgrund der Unfallzeit kam es zu keinen größeren Verkehrsbehinderungen.