Mittersendling: Radfahrer übersieht anderen Radfahrer



Zur gleichen Zeit befand sich eine 59-jährige Münchnerin auf dem gemeinsamen Geh-/Radweg. Ob sie mit ihrem Fahrrad gefahren war oder neben ihrem Rad stand, bedarf noch weiterer Ermittlungen.



Der 53-jährige Radfahrer achtete nicht auf die vor ihm befindliche 59-Jährige und fuhr mit seinem Fahrrad gegen die Frau. Diese fiel aufgrund des Zusammenstoßes nach vorne auf den Radweg. Hierbei verletzte sie sich schwer und musste mit dem Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.



Der 53-jährige Radfahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht und wollte selbständig einen Arzt aufsuchen.



München, 06.10.2016. Am Mittwoch, 05.10.2016, gegen 14.15 Uhr, befuhr ein 53-jähriger Radfahrer den gemeinsamen Rad-/Gehweg am Neuhofer Berg in westliche Richtung.