Haidhausen: Krankenwagen auf Einsatzfahrt streift Mutter mit ihrem Kind



München, 06.10.2016. Am Mittwoch, 05.10.2016, gegen 11.50 Uhr, befuhr ein 37-jähriger Rettungsassistent mit einem Rettungswagen die Grillparzerstraße in nördliche Richtung. Hierzu nutzte er den Sonderfahrstreifen für Busse und Trambahnen in der Fahrbahnmitte.



Er befand sich auf einer Einsatzfahrt und hatte dabei das Blaulicht des Rettungswagens eingeschaltet. Ob zusätzlich das Martinshorn eingeschaltet war, bedarf noch weiterer Ermittlungen.



Zur gleichen Zeit stieg eine 38-jährige Münchnerin aus einem Linienbus an der Haltestelle Grillparzerstraße aus. Dabei hatte sie ihren zweijährigen Sohn auf dem Arm. Sie beabsichtigte im weiteren Verlauf die Grillparzerstraße zu überqueren und betrat dazu vor dem Linienbus den Sonderfahrstreifen für Busse und Trambahnen.



Nachdem sie an der Front des Busses vorbeiging, achtete sie nicht auf den herannahenden Rettungswagen, der gerade links am Linienbus vorbeifuhr.



Als der 37-jährige Rettungswagenfahrer die Fußgängerin mit ihrem Sohn erkannte, versuchte er noch nach links auszuweichen. Dies gelang ihm nicht. Trotz des Ausweichmanövers kam es zu einer leichten Berührung zwischen dem Rettungswagen und der 38-jährigen Münchnerin.



Durch den Zusammenstoß stürzte die Mutter und verletzte sich leicht. Sie musste im Anschluss mit ihrem Sohn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.



Der Sohn blieb unverletzt, wurde aber für eine Nacht zur Beobachtung stationär im Krankenhaus aufgenommen.



Am Rettungswagen entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro.



Aufgrund des Unfalles waren die Tramgleise in nördlicher Richtung für ca. 30 Minuten gesperrt.