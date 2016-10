Lokalnachrichten aus München und Umgebung

Wenn Narben und Falten Körper und Seele belasten: Hautklinik informiert über Ästhetische Dermatologie



München, 5. Oktober 2016. Die Fachklinik für Dermatologie und Allergologie in der Thalkirchner Straße informiert am Mittwoch, 12. Oktober 2016, ab 14.30 Uhr über die Ästhetische Dermatologie. Was können Behandlungsverfahren leisten, wenn Menschen beispielsweise unter unschönen Narben oder Falten leiden, die auch die Seele belasten? In ihrem Vortrag beschreibt Dr. med. Stephanie Steckmeier Verfahren, die heutzutage zur Verbesserung von Falten verwendet werden. Die Fachärztin für Dermatologie informiert zudem über die Behandlung von unschönen Narben und das Mikroneedling, das die Hautstruktur verbessern soll und eingesunkene Akne-Narben korrigiert.



Die Veranstaltung findet im kleinen Hörsaal in der ersten Etage der Klinik in der Thalkirchner Straße 48 statt. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich.



