SWM senken Erdgaspreise für Haushalts- und Gewerbekunden zum 01.12. 2016 um rund 12,7 Prozent



Gute Nachricht für alle M-Erdgas Kundinnen und Kunden in München und der Region: Die SWM Versorgungs GmbH senkt die Erdgaspreise für Haushalte und Gewerbe zum 1. Dezember 2016 deutlich - und das bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr. Eine Familie mit einem Jahresverbrauch von 20.000 Kilowattstunden im Tarif M-Erdgas M zahlt damit bei der nächsten Jahresrechnung knapp 148 Euro weniger. Das entspricht einer Preissenkung von rund 12,7 Prozent.



Grund für die Preissenkung sind niedrigere Einkaufspreise für Erdgas: "Das Erdgas ist an den europäischen Rohstoffmärkten derzeit deutlich günstiger. Diese Beschaffungsvorteile geben wir unmittelbar an unsere Kunden weiter, damit sie gleich zu Winterbeginn davon profitieren", so Erna-Maria Trixl, SWM Geschäftsführerin Vertrieb.



Sparen mit Online-Tarifen

Wer noch mehr sparen möchte, kann sich für einen der Online-Tarife der SWM entscheiden. Die Kostenersparnis durch die reine Online-Abwicklung geben die SWM an ihre Kunden weiter. Mehr Informationen dazu auf www.swm.de.



Sparen durch richtiges Heizen und Lüften

In Winter ist richtiges Lüften nicht nur für ein gesundes Wohnklima wichtig, es spart auch Heizkosten. Infos und Tipps zum optimalen Heizen und Lüften finden sich im Internetangebot der SWM (www.swm.de/energiesparen). Daneben stehen SWM Kundinnen und Kunden die Energieberater in der SWM Zentrale und im Bauzentrum München persönlich mit Rat zur Seite. Kontakt: 0800 796 796 0 (kostenfrei innerhalb Deutschlands) oder energieberatung@swm.de.



Die SWM informieren alle Kundinnen und Kunden in den kommenden Tagen per Post über die neuen Preise. Fragen beantwortet der SWM Kundenservice telefonisch unter 0800 796 796 7 (kostenfrei innerhalb Deutschlands), per E-Mail an preisinfo@swm.de und persönlich im SWM Shop (Zwischengeschoss Marienplatz).