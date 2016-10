Lokalnachrichten aus München und Umgebung

Bruce Springsteen stößt Papst von Platz eins der Bestsellerliste



05.10.2016. - Normalerweise ist Bruce Springsteen in den Musik-Charts zu Hause. Nun besetzt "The Boss" zur Abwechslung mal den Chefsessel der Bestsellerliste. Der US-Rockstar, der alleine hierzulande acht Nummer-eins-Alben landete, erobert mit seiner Autobiografie "Born to Run" die Spitze der Sachbuch/Ratgeber-Charts (Hardcover), ermittelt von GfK Entertainment. Das 672 Seiten starke Werk verdrängt Peter Seewalds "Letzte Gespräche" mit Papst Benedikt XVI. an die neunte Stelle.



Neben Dermatologin Yael Adler ("Haut nah", zwei) und Forstwirt Peter Wohlleben ("Das geheime Leben der Bäume", drei) schaut auch Zauberlehrling Harry Potter im Sachbuch-Ranking vorbei. Über 150 magische Rezepte - von Felsenkeksen und Kesselkuchen über Kürbissaft bis zum Butterbier - hat Dinah Bucholz in "Das inoffizielle Harry-Potter-Kochbuch" versammelt, das auf Rang sechs gastiert.



In den Hardcover-Belletristik-Charts lässt sich der von J.K. Rowling ins Leben gerufene Magier die Butter nicht vom Brot nehmen. "Harry Potter und das verwunschene Kind" verteidigt die Führung. Drei Neuzugänge besetzen die Positionen zwei bis vier, und zwar Cody Mcfadyen ("Die Stille vor dem Tod"), Volker Klüpfel/ Michael Kobr ("Himmelhorn") und Lori Nelson Spielman ("Und nebenan warten die Sterne").



GfK Entertainment ermittelt die deutschen Bestsellerlisten, betreibt Marktforschung und ist Partner des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Neben dem deutschen Buchmarkt werden viele weitere Länder abgedeckt, unter anderem die Schweiz, Österreich, Frankreich, Italien, Spanien und Brasilien.