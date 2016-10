Nach fremdenfeindlichen Beleidigungen festgenommen



Er beleidigte die Frau und ihre Kinder fortwährend mit fremdenfeindlichen Bezeichnungen. Weiterhin führte er mit seiner Hand eine Art Schneidebewegung am Hals in Richtung der Geschädigten aus.



Aus diesem Grund verständigte die Dame über Notruf die Polizei.



Beim Eintreffen der Beamten stand der Beschuldigte bei einem Dunkelhäutigen und beleidigte diesen ebenfalls massiv. Diese Beleidigungen wiederholte er auch im Beisein der Polizeibeamten.



Der 27-Jährige war deutlich alkoholisiert und höchst aggressiv.



Im Rahmen der nun folgenden polizeilichen Maßnahmen wurden auch die Beamten auf das Heftigste beleidigt.



Der 27-Jährige wurde festgenommen und musste, da er die Polizisten fortwährend bedrohte, gefesselt werden.



Über die Staatsanwaltschaft wurde eine Blutentnahme bei ihm angeordnet und durchgeführt.



Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der Täter zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen. Er muss sich nun wegen diverser Delikte verantworten.

München, 05.10. 2016. Ein 27-jähriger Münchner verfolgte am Sonntag, 02.10.2016, nachmittags um kurz nach 16.00 Uhr, eine 28-jährige Griechin und ihre beiden Kinder von der Oberfläche des U-Bahnhofs Silberhornstraße ins Sperrengeschoss.