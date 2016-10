Lokalnachrichten aus München und Umgebung

Handtaschenraub im Alten Botanischen Garten



München, 05.10.2016. Eine 72-jährige Münchnerin ging am Dienstagabend, 04.10.2016, um 20.10 Uhr, zu Fuß durch den Alten Botanischen Garten. Da die Frau auf zwei Gehhilfen angewiesen ist, trug sie ihre Tasche quer über dem Oberkörper.



Kurz vor Erreichen der Sophienstraße näherten sich zwei unbekannte Männer von hinten, wobei einer der Täter der Frau ihre Tasche entriss.



Anschließend trennten sich die beiden Täter, wobei einer in Richtung Hauptbahnhof, der andere in Richtung Charles Hotel flüchtete.



Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den beiden Männern verlief leider ohne Erfolg.



Täterbeschreibung:

Bei den Männern handelt es sich nach Angaben der beraubten Frau um Schwarzafrikaner, wobei einer 160 cm, der andere zwischen 180 und 190 cm groß ist. Zum Alter konnte die Dame nichts angeben.



Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.