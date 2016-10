Lokalnachrichten aus München und Umgebung

Neuhausen: Blinde Frau bestohlen



München, 05.10.2016. Eine 71-jährige blinde Münchnerin bewohnt ein Zimmer in einem Wohnheim für blinde Frauen. Dieses Wohnheim in der Winthirstraße kann grundsätzlich jeder betreten.



Am Dienstag, 04.10.2016, etwa gegen 10.55 Uhr, betrat ein unbekannter Täter das Zimmer der Geschädigten, stellte sich als "Franz Stefan" vor und gab an, im Haus Überprüfungen durchführen zu müssen. Darüber hinaus gab er an, dass in dem Heim verschiedene Schmuckgegenstände entwendet worden seien.



Auf Bitten holte die blinde Münchnerin ihre Schmuckschatulle und zeigte dem Unbekannten ihre Schmuckstücke. Der Mann äußerte, dass er dies nun überprüfen müsse und verließ anschließend sehr schnell das Zimmer der Rentnerin.



Unmittelbar danach wurde der Frau klar, dass sie bestohlen worden war. Dem Täter fiel ein Ring im Wert von 1.600 Euro in die Hände.



Kurze Zeit nach der Tat verließ der unbekannte Mann das Heim, wobei er beobachtet werden konnte. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb leider ohne Erfolg.



Täterbeschreibung:

Bei dem Unbekannten handelt es sich um einen ca. 30-jährigen Mann, der etwa 170 cm groß und kahlköpfig ist. Er trug eine schwarze Hose, eine schwarze Jacke und ein helles T-Shirt.



Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 65, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.