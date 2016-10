Lokalnachrichten aus München und Umgebung

Die Straßenreinigung während des Oktoberfestes 2016



München, 04.10.2016. Das Oktoberfest 2016 und das Bayerische Zentral-Landwirtschaftsfest haben wieder einen umfangreichen Einsatz der Straßenreinigung des Baureferats erfordert. Neben den Sonderschichten beim Einzug der Wiesnwirte und dem Trachtenumzug herrschte jede Nacht ab zirka 2 Uhr Hochbetrieb. Pünktlich um 7 Uhr morgens war das gesamte Festgelände wieder in einwandfreiem Zustand.



Insgesamt wurden heuer 95 Tonnen Müll (2015: 120 Tonnen) zusammengekehrt und abtransportiert. Der Wasserverbrauch gegen die Staubentwicklung und zur Säuberung der Verkehrsflächen betrug insgesamt rund 1.600 Kubikmeter. Pro Nacht waren bis zu 25 Mitarbeiter sowie ein großes Aufgebot an technischem Gerät im Einsatz.



Im Anschluss an das Festgelände wurde täglich das Straßenumfeld gereinigt. Auch tagsüber wurde auf dem Festgelände ein Elektrofahrzeug und eine Kleinkehrmaschine eingesetzt, soweit die Besucherströme dies zuließen.



Bereits vor Beginn des Oktoberfestes hatte das Baureferat im Zusammenwirken mit der Polizei das weitere Umfeld des Geländes gesichert und ausgeschildert. Die rund 1.000 zusätzlichen Verkehrszeichen werden jetzt wieder abgebaut und die Parklizenzgebiete umbeschildert.