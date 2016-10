Lokalnachrichten aus München und Umgebung

Tankstellenüberfall in Waldtrudering



München, 03.10.2016. Am Sonntag, 02.10.2016, gegen 21.35 Uhr, betrat ein bislang unbekannter Täter den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Wasserburger Landstraße in Waldtrudering. Er hielt ein Messer in der Hand und forderte Bargeld.



Der 28-jährige Tankstellenmitarbeiter händigte ihm etwas Bargeld aus. Danach verließ der Täter die Tankstelle.



Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief erfolglos.



Täterbeschreibung:

Männlich, 45-50 Jahre alt, ca. 175 cm groß, dick (ca. 100 kg schwer); blauer Schal mit roten Streifen, Sonnenbrille; dunkle Jeans, dunkles Kapuzenshirt.



Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.