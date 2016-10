Lokalnachrichten aus München und Umgebung

Berg am Laim: Taxi stößt mit Fußgänger zusammen und verletzt diesen schwer



München, 03.10.2016. Am Sonntag, 02.10.2016, um 22.40 Uhr, befand sich ein 26-jähriger Münchner an der Kreuzung Berg-am-Laim-/Baumkirchner Straße.

Plötzlich überquerte er die Fahrbahn der Berg-am-Laim-Straße, während die Ampel für die Verkehrsteilnehmer rotes Licht zeigte.



Zur gleichen Zeit fuhr ein 61-jähriger Münchner mit seinem Taxi, Toyota auf der Berg-am-Laim-Straße. Er wollte die Kreuzung mit der Baumkirchner Straße geradeaus überqueren. Er versuchte noch zu bremsen, konnte aber einen Zusammenstoß mit dem Fußgänger nicht mehr vermeiden. Dieser wurde vom Taxi frontal erfasst und danach auf die Fahrbahn geschleudert.



Er wurde bei dem Unfall schwer verletzt (Frakturen) und mit dem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.



An dem Pkw entstand ein Schaden von ca. 1.000 Euro.