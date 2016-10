Lokalnachrichten aus München und Umgebung

Nach Einbruch in ein Geschäft konnte Täter festgenommen werden



München, 03.10.2016. Am Samstag, 01.10.2016, um 05.00 Uhr, brach ein 19-jähriger Slowake in ein Geschäft in der Pacellistraße in der Altstadt ein. Er schlug die Glasscheibe der dortigen Eingangstür ein und gelangte so in die Verkaufsräume.



Dort aß er ein paar Lebensmittel und bereitete sich danach an einem Automaten einen Kaffee zu. Ein Zeuge erkannte den Vorfall und alarmierte die Polizei.



Beamte der Polizeiinspektion 11 (Altstadt) nahmen den 19-jährigen Slowaken, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, vor Ort fest.



Er wurde dem Ermittlungsrichter im Polizeipräsidium München zur Klärung der Haftfrage vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl.



Bei dem Einbruch entstand ein Schaden von ca. 1.000 Euro.