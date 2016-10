Unterschleißheim: Entlaufener Hund beißt Polizeibeamtin

Am Samstag,. 01.10.2016, um 12.25 Uhr, befand sich eine 48-Jährige aus Unterschleißheim in der Valerystraße in Unterschleißheim. Dort bemerkte sie einen entlaufenen Hund (Malteser). Sie informierte eine zufällig vorbeikommende Streife der Polizeiinspektion 48 (Oberschleißheim) über den Hund.



Die Unterschleißheimerin und eine 36-jährige Polizeibeamtin versuchten daraufhin den Hund einzufangen. Dabei wurden beide von dem Hund gebissen und dadurch leicht verletzt.



Die 48-Jährige begab sich wegen der Bissverletzung zu einem Arzt. Die Polizeibeamtin wurde wegen der Verletzung in ein Krankenhaus gebracht und war nicht mehr dienstfähig.



Nachdem der Hund eingefangen war, wurde er ins Tierheim gebracht und dort von seinem Halter, einem 42-jährigen Münchner, abgeholt. Der Hund war seit dem Donnerstag, 29.09.2016, abgängig.