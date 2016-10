Lokalnachrichten aus München und Umgebung

Milbertshofen: Pkw fährt auf stehenden Pkw auf - sieben Personen werden verletzt



München, 03.10.2016. Am Samstag, 01.10.2016, gegen 16.05 Uhr, fuhr ein 51-jähriger Münchner mit seinem Pkw, Audi auf der Knorrstraße in Milbertshofen.



Zur gleichen Zeit fuhr dort ein 50-jähriger Münchner mit seinem BMW. Er hielt an und wollte am rechten Fahrbahnrand in eine Parklücke einparken.



Aufgrund einer Unachtsamkeit übersah der 51-Jährige beim Heranfahren den vor ihm stehenden BMW. Er stieß mit dem Fahrzeug zusammen.



Dabei wurde die 24-jährige Beifahrerin im Audi verletzt. Sie musste mit einer Fraktur vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.



Der Audi-Fahrer und seine beiden Kinder (drei Jahre und vier Monate) wurden mit dem Verdacht auf ein Schleudertrauma ebenfalls zur Abklärung in ein Krankenhaus gebracht.



In dem BMW befanden sich auch zwei Kinder (vier und sieben Jahre). Der Fahrer und die beiden Kinder werden sich selbständig in ärztliche Behandlung begeben.



Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von ca. 23.000 Euro.