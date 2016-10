Waldperlach: Pkw stößt mit Motorradfahrer zusammen

Am Samstag, 01.10.2016, um 15.15 Uhr, fuhr ein 49-jähriger Münchner mit seinem VW-Passat auf der Carl-Wery-Straße in Waldperlach. An der Einmündung zur Rotkäppchenstraße wollte er in diese abbiegen.



Zur gleichen Zeit fuhr ein 61-jähriger Münchner mit seinem Motorrad, Yamaha auf der Carl-Wery-Straße in entgegengesetzter Richtung.



Der 49-Jährige übersah beim Abbiegen den Motorradfahrer und kollidierte mit diesem. Der Yamaha-Fahrer wurde bei dem Unfall von seinem Motorrad abgeworfen und er stürzte auf die Straße, wo er schwer verletzt liegen blieb.



Er wurde wegen einer Fraktur vom Rettungsdienst versorgt und danach zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw-Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt.



Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von ca. 4.500 Euro.