Schwanthalerhöhe: Betrunkener Ladeninhaber greift Polizeibeamte mit Besen an



Beamte der Polizeiinspektion 14 (Westend) wollten die Identität des Verkäufers feststellen, was dieser jedoch verweigerte. Plötzlich verließ er seinen Kiosk und ging mit einem Besen in der Hand auf die Polizeibeamten los.



Diese konnten den Angriff abwehren und den 57-Jährigen zu Boden bringen. Dort wurde er an den Händen gefesselt. Er verhielt sich sehr unkooperativ und den Polizisten gegenüber aggressiv.



Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Nach einer richterlichen Anordnung wurde eine Blutentnahme bei dem 57-Jährigen durchgeführt.



Der 57-Jährige wurde wegen eines Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, einer versuchten gefährlichen Körperverletzung und einer Ordnungswidrigkeit wegen falscher Namensangabe angezeigt.



Nach der Anzeigenbearbeitung wurde er aufgrund seiner Alkoholisierung in Gewahrsam genommen. Aus diesem Gewahrsam wurde er gegen 20.00 Uhr wieder entlassen.

München, 03.10.2016. Am Freitag, 30.09.2016, gegen 13.00 Uhr, wollte eine 75-jährige Münchnerin in einem Kiosk in der Schwanthalerhöhe einen Fahrschein kaufen. Der 57-jährige Verkäufer aus München gab ihr aber zu wenig Wechselgeld zurück und händigte ihr auch keinen Fahrschein aus. Daraufhin kam es zu einem Streit und ein unbeteiligter Zeuge wählte den Polizei-Notruf.