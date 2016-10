Bogenhausen: Einbruch in eine Wohnung



Die Täter kletterten auf einen Balkon im zweiten Stock und hebelten dort eine Balkontür gewaltsam auf. Nachdem sie in die Wohnung gelangten, durchsuchten sie alle Räume. Sie erbeuteten einen Möbeltresor, Schmuck und Handtaschen im Wert von insgesamt mehreren Tausend Euro.



Nach der Tat konnten sie die Wohnung unerkannt verlassen.



Die Bewohnerin befand sich zur Tatzeit im Urlaub.



Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

München, 03.10.2016. Zwischen Dienstag, 27.09.2016, 17.30 Uhr und Freitag, 30.09.2016, 09.30 Uhr, konnten bislang unbekannte Täter in eine Wohnung in der Flemingstraße in Bogenhausen einbrechen.