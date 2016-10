Lokalnachrichten aus München und Umgebung

Oktoberfest 2016: Gefährliche Körperverletzung mittels Maßkrug



München, 30.09.2016. Am Donnerstag, 29.09.2016, gegen 17.00 Uhr, gerieten ein 19-jähriger und ein 21-jähriger Mann in einem Festzelt in Streit. In diesem Verlauf kam es zu Schubsereien und Schlussendlich zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Hierbei wurde der 19-Jährige von dem 21-jährigen Österreicher mit einem Maßkrug ins Gesicht geschlagen.



Der 19-Jährige erlitt dadurch einen Schnitt am Auge, welcher ambulant versorgt werden konnte.



Die beiden Männer konnten von einer hinzugerufenen Einsatzgruppe angetroffen werden. Im Zuge der Abklärung gab der 21-Jährige an, dass auch er mit einem Maßkrug geschlagen wurde.



Nach der polizeilichen Aufnahme wurden die Männer aus dem Gewahrsam wieder entlassen.