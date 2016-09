Lokalnachrichten aus München und Umgebung

Freimann: Brandstiftung an einem Pkw



München, 30.09.2016. Am Freitag, 30.09.2016, gegen 00.40 Uhr, stellten Anwohner im Carl-Orff-Bogen fest, dass ein dort abgestellter Pkw, Toyota brannte. Sie alarmierten die Feuerwehr und die Polizei.



Die Feuerwehr löschte den Pkw, der durch den Brand vollständig zerstört wurde. Es entstand ein Totalschaden von ca. 2.000 Euro.



Die Brandfahnder der Münchner Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen. Sie stellten fest, dass der Pkw vermutlich im hinteren Bereich vorsätzlich in Brand gesetzt wurde.



Die Ermittlungen wegen einer vorsätzlichen Brandstiftung dauern an.



Zeugenaufruf:

Personen, im Bereich des Carl-Orff-Bogens verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.