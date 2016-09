Lokalnachrichten aus München und Umgebung

Berg am Laim: Sachbeschädigung und Körperverletzung in einem Bordell



München, 30.09.2016. Am Donnerstag, 29.09.2016, um 22.00 Uhr, befand sich ein 22-jähriger Afghane in einem Bordell in Berg am Laim.



Dort kam es zu einvernehmlichen sexuellen Handlungen mit einer 28-jährigen ungarischen Prostituierten. Danach forderte er eine weitere sexuelle Handlung, für die er aber nicht ausreichend Geld mit sich führte. Die 28-Jährige wies ihn ab, woraufhin er eine mit Steinen gefüllte Vase an sich nahm und diese gegen einen Oberarm der Frau warf, wodurch diese leicht verletzt wurde.



Anschließend nahm er einen Sonnenschirm an sich, mit dem er mehrere Einrichtungsgegenstände zertrümmerte.

Er verließ das Bordell und setzte den Schirm in Brand, wodurch dieser komplett abbrannte.



Danach griff er eine zwischenzeitlich eingetroffene Streife der Münchner Polizei mit der Schirmstange an. Der Täter konnte überwältigt werden und wurde danach festgenommen.



Er wurde wegen einer gefährlichen Körperverletzung und einer Sachbeschädigung durch Brandlegung angezeigt und nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wieder entlassen.