Mumifizierten Leiche in Haidhausen aufgefunden



Der Leichnam wurde geborgen und es wurde eine Obduktion angeordnet. Die Todesermittler der Münchner Kriminalpolizei (Kommissariat 12) haben die Ermittlungen aufgenommen.



München, 30.09.2015. Am Donnerstag, 29.09.2016, gegen 16.20 Uhr, fanden Baggerarbeiter auf einer Baustelle in der Rosenheimer Straße in Haidhausen statt. Dabei wurde in einem Sickerschacht in ca. drei Meter Tiefe ein mumifizierter Leichnam aufgefunden. Der Sickerschacht war mit einem Betondeckel verschlossen.