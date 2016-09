Lokalnachrichten aus München und Umgebung

Neuhausen: Pkw stößt mit Fußgänger zusammen und verletzt diesen schwer



München, 30.09.2016. Am Donnerstag, 29.09.2016, um 18.10 Uhr, befand sich ein 75-jähriger Münchner auf dem Gehweg der Winthirstraße in Neuhausen. Plötzlich betrat er die Fahrbahn und wollte die Winthirstraße überqueren.



Zur gleichen Zeit befand sich dort ein 27-jähriger Münchner mit seinem Pkw, Volvo. Er hatte gerade angehalten und wollte rückwärts in eine freie Parklücke einparken.



Als der 27-Jährige rückwärts fuhr, übersah er den Fußgänger, der sich gerade hinter ihm auf der Fahrbahn befand. Er erfasst ihn mit dem Heck seines Pkws.



Der 75-Jährige fiel dadurch um und prallte mit seinem Kopf auf die Fahrbahn. Dabei wurde er schwer verletzt (Schädelhirntrauma). Er wurde vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Nach Auskunft des Krankenhauses besteht bei dem Fußgänger Lebensgefahr.



Die Staatsanwaltschaft ordnete die Erstellung eines Unfallgutachtens an, welches von einem Sachverständigen angefertigt wird.