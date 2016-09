Lokalnachrichten aus München und Umgebung

Zwei erste Plätze bei der Wiesn-Wurstprüfung



München, 30.09.2016. Die Oktoberfest-Wurstprüfungskommission hat in diesem Jahr zwei erste Plätze ermittelt. Punktgleich auf dem ersten Rang stehen die Schweinswürstl der Metzgereien Gaßner und Vinzenzmurr. Den dritten Platz belegt die Metzgerei Kuffler.



Die Kommission unter der Leitung von Kreisverwaltungsreferent Dr. Thomas Böhle hat am Donnerstag Schweins- würstl von acht Herstellern geprüft, die als Proben in Wurstbratereien und Festzelten auf der Wiesn entnommen worden waren.



Das Gremium setzt sich aus Vertretern von Verbraucherverbänden, Herstellern und Sachver- ständigen zusammen. Die Bewertungsskala reicht von ungenügend bis sehr gut, wobei die jeweilige Wurstsorte nach Geruch, Geschmack, Aussehen und Konsistenz bewertet wurde.