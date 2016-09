Lokalnachrichten aus München und Umgebung

Oktoberfest 2016: Gefährliche Körperverletzung durch Maßkrugschlag



München, 29.09.2016. Am Mittwoch, 28.09.2016, gegen 20.00 Uhr, stand ein 39-jähriger Wiesn-Besucher in einem Zelt im Gang, als er plötzlich unvermittelt mit einem Maßkrug ins Gesicht geschlagen wurde.



Bei dem Täter handelt es sich um einen 25-jährigen Mann, der stark alkoholisiert war. Dieser konnte vor Ort durch Polizeibeamte vorläufig festgenommen werden und musste wegen seiner Alkoholisierung in Gewahrsam genommen werden.



Der 39-Jährige erlitt durch den Schlag eine Verletzung unterhalb der Augenbraue und wurde durch den Rettungsdienst versorgt.