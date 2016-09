Lokalnachrichten aus München und Umgebung

Oktoberfest 2016: Bettelnder Clown auf dem Festgelände



München, 29.09.2016. Am Mittwoch, 28.09.2016, gegen 16.40 Uhr, fiel einer Wiesn-Einsatzgruppe ein als Clown verkleideter Mann auf, der auf dem Festgelände Wiesn-Besuchern Luftballons anbot. Es stellte sich heraus, dass er die Luftballons nicht verkaufen wollte, sondern von den Besuchern eine kleine Spende im Gegenzug erwartete.



Bereits am Vortag (Dienstag, 27.09.2016) wurde der 26-jährige Rumäne bereits an derselben Örtlichkeit angetroffen und erhielt einen Platzverweis.



Diesmal wurden sowohl das Clownkostüm, als auch seine Luftballons sichergestellt und das bereits eingenommene Bargeld als Bußgeld vom Kreisverwaltungsreferat einbehalten.



Der 26-Jährige erhielt bis zum Ende des Oktoberfestes einen Platzverweis für das Festgelände.